Un aiuto alle mamme che vogliono tornare al lavoro

L’associazione Mamme in cerchio ripropone lo sportello per aiutare le mamme a “rimettersi in gioco” e a cercare lavoro.

Michela Mossotti, mamma e consulente del lavoro, spiegherà alle donne che si presenteranno come cercare un impiego, come compilare un buon curriculum vitae, quali pratiche e documenti preparare.

Lo sportello è aperto sabato 26 gennaio 2019 dalle 10 alle 12 al Circolo Acli, via Veneto 4 ad Azzate (per informazioni 348 6646880)