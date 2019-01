Un Falò di Sant’Antonio per aiutare la Protezione Civile

Un falò in un luogo magico. Fuoco che vuole entrare nella tradizione, per coinvolgere la comunità e fare del bene per chi contro gli incendi combatte con grinta e volontà sulle nostre montagne.

A Casciago, la Proloco del presidente Mario Saviori in collaborazione con il Comune di Casciago e la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, ha organizzato un appuntamento pronto per entrare nella tradizione, tra quello di Varese del 16 gennaio e quello di Mustonate del 20 gennaio: il Falò di Sant’Antonio sul pratone della chiesa millenaria di Sant’Eusebio, teatro dei fuochi d’artificio tra i più famosi della provincia di Varese.

Venerdì 18 gennaio, dalle 19.30, l’appuntamento è nell’area ristoro, dove la pira è pronta dall’Epifania: allora il falò venne rinviato per l’incendio che stava devastando i boschi della Martica. Alle 20.30 il falò verrà acceso e l’incasso della serata verrà destinato alla Protezione Civile Valtinella, per l’acquisto di nuove attrezzature. Durante la serata sarà possibile rinnovare la tessera della Proloco o sottoscriverne una nuova. In caso di maltempo o eventi eccezionali, l’evento sarà annullato.