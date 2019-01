Un tazza di cioccolata davanti al falò

Freddo ma cielo sereno per il fine settimana in cui continuano i festeggiamenti per Sant’Antonio e le iniziative culturali, per grandi e piccini, non mancano.

METEO

Tempo ancora asciutto ma temperature in calo per questo weekend di gennaio, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

FALÒ DI SANT’ANTONIO e FESTE

Mustonate – Come ogni anno sta per arrivare l’imperdibile grande falò di Sant’Antonio al Borgo di Mustonate, una giornata di preghiera e tanto divertimento per grandi e bambini. L’edizione 2019 del falò sarà domenica 20 gennaio e avrà inizio alle 11 con la messa presso la Parrocchia di Lissago. – Tutto il programma

Casciago – Venerdì 18 gennaio, dalle 19.30, l’appuntamento è nell’area ristoro di Sant’Eusebio: il fuoco sarà acceso alle 20.30. L’incasso della serata verrà destinato alla Protezione Civile Valtinella, per l’acquisto di nuove attrezzature. Durante la serata sarà possibile rinnovare la tessera della Proloco o sottoscriverne una nuova. In caso di maltempo o eventi eccezionali, l’evento sarà annullato. – Tutto il programma

Besozzo – Appuntamento a Besozzo per la tradizionale Sagra di Sant’Antonio. La manifestazione è per domenica 20 gennaio per tutto il giorno. Alle 11 infatti, ci si trova nel rione Portaccia dove si terrà la benedizione degli animali e il programma continua – Tutto il programma

Bregazzana, Varese – Domenica in programma la “Festa di San Sebastiano -Santo Patrono della Polizia Locale e del rione di Bregazzana”, dalle ore 10.30 in Piazza Don Enrico Essi. Santa Messa delle ore 10.30, a seguire benedizione del monumento ai caduti accompagnata dalla corale ANA- Campo dei Fiori del gruppo Alpini di Varese.

Seguirà: pranzo preparato dagli Alpini aiutati dal gruppo Amici di Bregazzana che propongonoi seguenti piatti (possibilità di asporto): polenta e spezzatino, polentae zola. Offerta libera, ai fini organizzativi si chiede la cortesia di segnalare la partecipazione al numero 340/6105601. Alle ore 15.00: incanto dei canestri, le offerte raccolte verranno devolute alla parrocchia. Evento organizzato da Amici di Bregazzana amici.di.Bregazzana@gmail.com.

INCONTRI

Varese – In occasione del Giorno della Memoria 2019, l’Istituto Calogero Marrone Sezione di Varese presenta due iniziative che coinvolgono giovani e scuole per ricordare anche alle nuove generazioni il “Perlasca varesino”: letture, musica e uno spettacolo – Tutto il programma

Varese – Per le Uscite Narranti, domenica si parte da Calcinate del Pesce e si arriva al Falò a Mustonate. Incontro ore 14.30 alla rotonda su SP1 a Calcinate del Pesce. Da Calcinate per le campagne con vista del Lago di Varese e del Volo a Vela. Per finire partecipazione libera al falò di S. Antonio a Mustonate! Durata 2h 30′ circa.

info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Varese – Un caffè con Toni Capuozzo. Il giornalista e inviato televisivo racconterà aneddoti sui suoi reportages di guerra sabato 19 alle 17.30 nella sede del gruppo alpini di Varese – Tutto il programma

Varese – Domenica 20 gennaio 2019, alle 17, la città di Varese rende omaggio a Emilio Bortoluzzi, uomo, medico e poeta, presso il Salone Estense del Comune – Tutto il programma

Varese – “Siria: la guerra per procura”, incontro con il reporter Giorgio Fornoni alle

ore 21.00 alla Sala Montanari del Comune di Varese.

Luino – Organizzato da ACA sabato 19 gennaio 2019 ore 15.00 Luino, in Biblioteca l’incontro “Guardiamo al futuro: l’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo” con Haidi Segrada e Paolo Bozzato. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Expo Elettronica apre il calendario di MalpensaFiere, con l’appuntamento di sabato 19 e domenica 20 gennaio con 200 operatori provenienti da tutta la penisola – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 20 gennaio il PalaYamamay ospiterà la prima edizione del Milano Reptiles Meeting. Per un giorno Busto Arsizio sarà la capitale internazionale del mondo degli animali esotici: circa 150 espositori provenienti da ogni parte d’Europa faranno conoscere in maniera professionale e scientifica gli animali da terrario al pubblico. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Nella bella cornice del Monastero di San Michele tornano, per il decimo anno, gli appuntamenti domenicali guidati dal professor Bertolli e dall’architetto Iannello, con il Gruppo Ricerche Storiche. Il primo è per il 20 – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sabato 19 gennaio, alle 16, il Comitato Progetto Cernobyl di Induno Olona organizza uno spettacolo di musica e magia al Teatro Santuccio di Varese (in via Sacco). Lo spettacolo intitolato “Piano magic” vedrà sul palco del Santuccio il mago e prestigiatore Walter Maffei che proporrà i suoi fantastici giochi di magia accompagnato dalla pianista Sharon Augurio. – Tutto il programma

Varese – Nuovo appuntamento circense allo Spazio Yak che venerdì 18 gennaio alle ore 21, penzolante sul palco della Piramide, monta un trapezio per lo spettacolo “Waiting for the Miss” di e con Jenny Pavone (al secolo Cristina Geninazzi). La serata in piazza De Salvo inizia alle ore 20 con l’apericena a cura della scuola di circo Kabum, in attesa dello squillo di trombe con rullo di taburi che annuncia l’entrata in scena della star: la trapezzista Jenny Pavone – Tutto il programma

Il giorno dopo, sabato alle 21, ci sarà l’appuntamento con “THEATRESPORTS”, il nuovo spettacolo targato Plateali. Uno show del padre dell’improvvisazione Keith Johnstone: 2 squadre si lanceranno sfide a chi improvvisa meglio, musiche, luci, un tabellone luminoso un presentatore e 3 giudici severi.

Cassano Valcuvia – Il Vecchio Principe, questo il titolo della pièce che andrà in scena sabato 19 gennaio alle ore 21.00 nel Teatro Comunale cassanese con il grande César Brie – Tutto il programma

Cardano al Campo – La magia di Mr.David allo Sbocc. Venerdì 18 gennaio alle ore 21.30 la scuola di circo di via Vittorio Veneto ospita lo spettacolo del mago equilibrista per il primo apuntamento dell’anno con la rassegna di Teatro circo – Tutto il programma

Cairate – “Siamo diventati tutti virtuali”, in scena la Compagnia del Crivello

Appuntamento per sabato 19 Gennaio alle ore 20,45 con la Compagnia guidata da Antonella Imondi – Tutto il programma

Saronno – Un fine settimana molto frizzante al Teatro Giuditta Pasta: venerdì 18 gennaio Walter Rolfo; si continua sabato sera con Geppi Gucciari nel suo nuovo spettacolo “Perfetta” (sold-out da parecchie settimane) e si conclude in bellezza con la strepitosa Elena D’Angelo e la Compagnia di Operette che portano in scena “Scugnizza”, un classico del genere. – Tutto il programma

SERATE

Varese – Alle Cantine Coopuf appuntamento con il cantautore Scarda che darà inizio alla serata dedicata anche alle “Primarie di Cortisonici” con la proiezione di alcuni cortometraggi – Tutto il programma

Varese – Venerdì 18 gennaio invece, l’appuntamento è con “Fin che la barca va”, il DJ Set a cura di DJ Marvin mentre sabato c’è la serata “All You Can Sing” – Tutto il programma

Vedano Olona – Appuntamento per il fine settimana all’Arlecchino Show Bar. Venerdì 18 c’è il Revival Party ’70/’80, sabato sera in scena “Versante Litfiba” e domenica la serata è Acustikom con il tributo a Vasco Rossi – Tutto il programma

ARTE

Varese – Carlo Campiotti in mostra alla Sala Veratti: inaugurazione venerdì alle ore 18 e 30 – Tutto il programma

Viggiù – Sara Marioli a Villa Borromeo: prima mostra personale per l’artista che racconta l’intimo legame con il luogo in cui è nata e cresciuta – Tutto il programma

Gemonio – Una scultura di Franzetti per la rotonda: l’opera dell’artista sarà inaugurata domenica 20 gennaio, a seguire un incontro al Museo Bodini – Tutto il programma

CINEMA

Le uscite al cinema di questo fine settimana tra commedia, storia e risate – Ecco il programma