Un torneo di pallavolo in ricordo di Vittorio de Bernardi

Quattro squadre, tanto agonismo, ma soprattutto il grande ricordo di Vittorio De Bernardi, storico dirigente e fondatore della Pro Patria Pallavolo.

Il torneo si svolgerà sabato 5 gennaio e vedrà impegnate, oltre alla Pro Patria, Argentia Gorgonzola, Gonzaga Milano e Volley Team Brianza.

La manifestazione si svolgerà alla palestra delle scuole “Fermi” di Busto Arsizio (via Rossini 115). Semifinali al via alle ore 10.30, nel pomeriggio alle 15.00 la finale per il terzo posto, dalle 17.00 la finalissima.

L’ingresso sarà gratuito e patrocinato dalla Fipav Lombardia e dal comune di Busto Arsizio.