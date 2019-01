Un’altra tappa verso la fusione per Cadrezzate e Osmate, ora la discussione in aula regionale

Prosegue il percorso a tappe forzate per arrivare alla fusione dei comuni di Cadrezzate e Osmate in tempo per garantire l’inizio della campagna elettorale che precede le elezioni di maggio.

Dopo il referendum che ha coinvolto i cittadini e la trasmissione del progetto di fusione dei sindaci in Regione la Commissione regionale Programmazione e Bilancio ha approvato il progetto di legge di fusione.

Una tappa importante che adesso porterà la fusione al vaglio del Consiglio regionale in una delle prossime sedute per l’approvazione definitiva.