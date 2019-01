Torna la festa più amata dai varesini: quella di Sant’Antonio Abate. Una festa sempre popolarissima, che quest’anno si svolgerà mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio 2019.

Tra pire, salamelle e bancarelle in centro la festa anche per questa edizione organizzata dai Monelli della Motta, l’associazione presieduta da Giuseppe Redaelli.

Il clou sarà, come sempre, mercoledì 16 gennaio: si comincerà sempre nella chiesa della Motta, dove alle 10.30 ci sarà la celebrazione eucaristica con benedizione delle candele, mentre alle 21 ci sarà l’attesissimo Falò di Sant’Antonio, acceso come sempre alla presenza delle autorità cittadine.

Come sempre, il falò serve anche per cercare il grande amore, convincere il fidanzato al matrimonio o cercare lavoro: basta buttare un bigliettino con il proprio desiderio nel falò, per sperare di vederlo avverarsi.

