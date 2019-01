Varese al lavoro a ranghi ridotti, aspettando segnali dalla società

(Foto Instagram – Calcio Varese)

La scena sembra tristemente quella dei musicisti del Titanic, che hanno proseguito a suonare nonostante la barca stesse affondando.

Così a Varesello prosegue la preparazione del Varese agli ordini di mister Manuele Domenicali, con 17 ragazzi al lavoro, compresi i tre portieri e Loris Marinali che sta lavorando a parte per recuperare dall’infortunio. Il 13 gennaio è in programma la prima di ritorno al “Franco Ossola” contro il Verbano.

Mancano ancora all’appello capitan Idrissa Camara e gli argentini Matias Vegnaduzzo, Ignacio Improvola e Matias Etchegoyen. Chi tornerà in Italia? Attesi prima per questa settimana, poi per la prossima, il rientro dei giocatori a Varese è in programma, ma non così sicuro. L’idea è che rimangano alla finestra per seguire le vicende societarie ed eventualmente decidere di rientrare.

Visto il limitato numero di giocatori, l’amichevole inizialmente prevista per sabato 5 gennaio a Uboldo è stata rinviata, forse a settimana prossima.

Per settimana prossima è atteso in città anche Enrico Fadani, il produttore italo-tedesco che dovrebbe diventare ereditare le quote societarie da Claudio Benecchi, come comunicato dalla società pochi giorni fa.

Il futuro del Varese rimarrà incerto fino a quando non verranno svelati i piani societari, ma soprattutto finché non verranno messi sul piatto i contanti richiesti in tempi rapidi per affrontare rimborsi spese di giocatori e staff, far fronte ai debiti con creditori ma anche tecnici del settore giovanile, scuola calcio e steward, oltre alle spese ordinarie di gestione dello stadio.