Varese e provincia: i trend del mercato del lavoro

Meccanica di produzione, edilizia e servizi alla persona e alle imprese. Sono questi tre i settori leader del mercato del lavoro in provincia di Varese. Lo afferma uno studio della Confartigianato, per il 2018, che su un campione di quasi 2.000 aziende e oltre 12.000 dipendenti e collaboratori, ha stilato una classifica dei comparti più affollati della zona. 2.868 i lavoratori della meccanica di produzione, su una base di 294 aziende, vero fiore all’occhiello di tutta la provincia, con numeri migliori anche del settore edile che impegna 2.330 dipendenti su 429 aziende. Dietro al podio crescono anche il mondo dell’acconciatura e dell’estetica, della riparazione di autoveicoli e motocicli, della ristorazione, del trasporto e degli alimentari.

I numeri del report mettono in luce, inoltre, alcuni spunti di riflessione importanti. Il primo è quello della media dipendenti per azienda, che fa registrare un calo nelle attività meno strutturate e un deciso innalzamento in quelle con più dipendenti (dal 2013 al 2018 le imprese con più di 10 lavoratori sono aumentate de 2,82%). Il secondo è invece quello dell’anzianità aziendale: si è passati, nell’ultimo decennio, ad un campione di lavoratori con anzianità superiore ai dieci anni uguale al 22,5% (dato 2009) ad uno del 37.10% (dato 2018).

Esperienza e competenze, queste le parole chiave che emergono dal report su una provincia che risulta tra le meglio pagate dello stivale. Varese infatti si contende con Genova e Trieste la palma di piazza privilegiata per i compensi dei lavoratori, con Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte in testa alla classifica delle regioni, e Calabria, Campania e Puglia dalla parte opposta.

È in questo contesto che si inserisce l'importanza delle agenzie del lavoro, ovvero operatori privati che fungono da intermediari tra la domanda e l'offerta. Una strada da percorrere in particolar modo se non si riesce a trovare occupazione inviando curriculum o presentandosi alle selezioni. Tra le più diffuse nel territorio varesino ci sono le agenzie che coprono aree professionali che vanno dall'ambito legale e finanziario a quello della produzione e della logistica, dal comparto medico farmaceutico passando per la ristorazione, la segreteria, il call center, il marketing. Le agenzie di lavoro rappresentano un fenomeno in costante crescita e hanno visto quadruplicarsi i loro numeri: se nel 2011 erano appena 4.075 gli interinali con posto fissi, si è passati a 16.341 nel 2015, 39.186 nel 2016 e negli ultimi due anni si è superata anche quota 40.000.

Gli ultimi dati del portale OsserVa collocano Varese al 28esimo posto tra le provincie italiane con maggior numero di residenti all'estero, con oltre 55 mila varesini che, per ragioni di lavoro, si sono trasferiti fuori dall'Italia. Soprattutto Argentina, Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti le mete privilegiate.