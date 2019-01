VareseDanza, arriva la quarta edizione e aggiunge lo swing

Torna VareseDanza, il concorso internazionale organizzato dall’Associazione 23&20, con la collaborazione del comitato artistico formato da Roberta Nicolini, Daniela Crisafulli ed Ileana Maccari referente per le Danze Etniche, che per il quarto anno consecutivo ospiterà le scuole di Danza del territorio nazionale, per confrontarsi davanti ad una prestigiosa giuria.

Sono state aperte le iscrizioni alla manifestazione, ormai molto conosciuta nel panorama artistico della Danza a 360°, che quest’anno si arricchisce di due novità: una nuova location e una nuova sezione in concorso.