Via Roma, Vanzulli: “Noi parliamo coi fatti mentre c’è chi chiacchiera anche se non si occupa di ambiente”

“Dopo tanti, troppi anni, di giunte comunali che hanno deciso di non decidere, Saronno può finalmente contare su un’amministrazione seria che si è assunta la responsabilità di intervenire per risolvere un problema annoso: di questo bisogna dare merito al nostro sindaco Alessandro Fagioli”. L’Amministrazione ancora non ha deciso quante piante tagliare e come realizzare l’intervento sul marciapiede di via Roma ma il vice sindaco Pierangela Vanzulli interviene nuovamente per dare una risposta alla mobilitazione di saronnesi che da una settimana tiene banco in città.

“Via Roma – ha spiegato il vice sindaco – è un’arteria molto importante che necessitava assolutamente di tale intervento perché non possiamo può tollerare che tanti saronnesi, e penso soprattutto ai disabili, anziani, mamme che portano a passeggio i loro piccoli, debbano ‘porre attenzione’ ogni volta che percorrono tale via. O ancora i tanti residenti che sono costretti a trovarsi le radici degli alberi all’interno delle loro cantine. Era giunto quindi il momento di intervenire con decisione e noi lo stiamo facendo”.

“Detto questo – rimarca l’esponente comunale – non permettiamo di essere definiti “coloro che sono contro l’ecologia, contro il verde e contro gli alberi”: tali critiche le rispediamo al mittente. Ricordo che ogni anno il Comune gestisce oltre 9.000 alberi in tutta la città, che abbiamo un agronomo come consulente e che effettuiamo sostituzioni di essenze arboree ove necessarie. In più, il progetto iniziale prevedeva un investimento di 250mila euro, l’arrivo poi di un contributo regionale di 60mila euro, grazie al quale potremo realizzare una pista ciclabile a doppio senso di marcia, ha reso necessario rivedere l’intero progetto”.

“A noi – chiosa il vicesindaco con un duro attacco politico – piace parlare con fatti concreti, altri preferiscono le chiacchiere. Chiacchiere che si sono sprecate in questi giorni, comunicati vari scritti anche da chi non fa parte di associazioni che per loro elezione si occupano di ambiente. La campagna elettorale è ancora lontana e non è cavalcando questi temi, usati per attaccare l’amministrazione più che per un vero amore per l’ambiente, che ci si legittima come candidato per il futuro. E poi come dice un proverbio usato per indicare che la maldicenza presuntuosa degli sciocchi non può nuocere al reale valore di qualcuno, “il raglio di somaro non arriva in cielo”, con tutto il rispetto per il somaro che in quanto animale, al pari di cani, gatti, ecc., ha la mia tutela”.