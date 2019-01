“I viaggi fantastici di Sergej Olinsky”: l’illustratore Sergio Olivotti “live” in libreria

Non solo disegni, ma anche storie, canzoni e pupazzi creati dal vivo dall’illustratore Sergio Olivotti per la presentazione teatralizzata dei suoi libri, in programma per sabato 26 gennaio alle ore 18 alla libreria Potere ai bambini di via Robbioni 39.

L’incontro si intitola “I viaggi fantastici di Sergej Olinsky”, è pensato per bambini dai 6 anni di età e porterà il pubblico in un mondo fantastico, fatto di personaggi buffi e bizzarri, racconti onirici e performance live di disegno, creazione di pupazzi, collage e canzoni.

Il noto illustratore ligure mostra così ai più piccoli le molteplici possibilità dell’atto creativo-fantastico, guidandoli in un mondo fatto di aneddoti ed episodi tratti dai suoi libri: “Lo Zoablatore” (storia dell’invenzione della macchina per parlare agli animali); “La Seconda Arca” (il bestiario mitologico della – perduta – seconda arca del Diluvio Universale); “Mi sento tanto solo” (storia surreale di un omino solitario).

Il condottiero di questo meraviglioso viaggio sarà Sergej Olinsky, comandante in capo della VII missione interplanetaria russa su Marte, che mostrerà ai bambini orizzonti mai visti.



Al termine della presentazione firma copie con disegno dedicato da Olivotti, artista eclettico, architetto, grafico, illustratore e insegnante che ha esposto le sue opere in tutto il mondo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati.

Per riservare il proprio posto contattare la libreria Potere ai bambini: info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199.

Nella stessa giornata, Olivotti condurrà un workshop sull’illustrazione per l’infanzia dedicato agli adulti.