Viaggio senza ritorno: i pensionati celebrano la Giornata della Memoria

“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.” Con queste parole Primo Levi, scrittore d’origine ebraica deportato ad Auschwitz, descrisse la Shoah e l’importanza di mantenere viva la Memoria in una delle sue pubblicazioni più famose: “Se questo è un uomo”.

E proprio per mantenere viva la memoria di una delle più grandi tragedie che l’uomo abbia conosciuto Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Varese organizzano per martedì 29 gennaio alle 14.30 alla Sala Borghi dell’Istituto De Filippi di Varese (in via Brambilla 15) un pomeriggio di ricordo e riflessione.

La giornata vedrà la proiezione di un estratto di “Viaggio senza ritorno”, documentario Rai trasmesso da “Ulisse – Il piacere della scoperta” e l’intervento di Robertino Ghiringhelli, docente di Storia moderna e contemporanea all’Università Cattolica di Milano.

Nel ricordo di una tragedia, per non dimenticare un dramma ed a conferma del proprio impegno Spi Varese, Fnp dei Laghi e Uilp Varese invitano i propri iscritti a partecipare numerosi.

La locandina dell’incontro