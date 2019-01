Viale De Angeli, i lecci non verranno abbattuti

I lecci di Viale De Angeli non verranno tagliati. Lo ha comunicato il Sindaco Ercole Ielmini durante l’assemblea pubblica di questa sera, lunedì 28 gennaio: «Dalla perizia degli agronomi risulta evidente che la maggior parte dei lecci godono di discreta salute, a parte una pianta che è risultata arrivata a fine vita e un’altra che crea ingombro sulle fronde di altri due piante». Una dichiarazione accolta con un applauso da parte dei cittadini presenti in sala, sopratutto da coloro che nei mesi scorsi hanno chiesto a gran voce di non abbattere gli alberi. Un gruppo di persone infatti, ha formato un comitato per la loro salvaguardia degli alberi e lanciato una petizione online firmata da circa 700 persone.

Il Sindaco Ercole Ielmini ha quindi spiegato: «Riteniamo di dover procedere ad una variante del progetto mantenendo i lecci come si trovano allo stato attuale. Chiederemo ai progettisti di rivedere il disegno presentato così da poter mantenere il filare come è oggi, a parte l’abbattimento di due alberi che, come risultato dalla perizia, uno è malato e l’altro va ad interferire con altri due». L’amministrazione comunale quindi lavorerà con i progettisti per capire come adattare il vecchio progetto: «dovremo capire gli aspetti finanziari e giuridici che seguiranno a questa decisione. Per il progetto sono stati stanziati 470mila euro e bisognerà capire se la modifica del progetto non aumenta i costi, altrimenti dovremmo capire come coprire i costi. Bisognerà poi trovare un accordo con la ditta che ha vinto l’appalto».

Inoltre, spiega il Sindaco Ielmini: «Ci sarà uno slittamento dell’inizio dei lavori perchè questi cambiamenti richiedono tempi tecnici importanti». L’ipotesi è quindi che i lavori su Viale De Angeli inizieranno a ottobre 2019 e non in primavera, come previsto inizialmente. Restano confermate le altre opere di riqualifica previste sul primo lotto di lavori del progetto di riqualificazione del lungolago (dall’ex Ceramica alla fine di Viale De Angeli), quello finanziato ad oggi.

L’assemblea pubblica è poi continuata con diversi interventi dei cittadini, alcuni hanno chiesto all’amministrazione una maggiore comunicazione per poi entrare a discutere nuovamente il progetto di riqualificazione del lungolago. Quest’ultimo infatti, non riguarda solo Viale De Angeli ma tutto il lungolago di Laveno Mombello.