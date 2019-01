Voto dei circoli Pd in Lombardia, il primo round premia Maurizio Martina

Il voto dei circoli locali del Partito Democratico per la designazione del nuovo segretario è appena cominciato ma tra le diverse mozioni in campo è già “guerra di numeri”.

Le sezioni locali del partito devono procedere entro il 23 gennaio a consultare gli iscritti per designare il sostegno alle sei mozioni attualmente in campo per gli aspiranti segretari del partito. Solo le tre mozioni che riceveranno i maggiori consensi potranno partecipare alle primarie aperte.

Secondo il primo turno di votazioni, che in provincia di Varese ha visto esprimersi appena una decina di circoli, la mozione di Nicola Zingaretti era avanti con il 49,6% dei consensi.

Un dato al quale dal comitato a sostegno della candidatura di Maurizio Martina rispondono citando il risultato regionale. “A livello lombardo, dopo il primo weekend di convenzioni – spiegano – in testa c’è Maurizio Martina con il 44,1 %, seguito da Nicola Zingaretti al 36,8 %, Roberto Giachetti al 16,7 %, Dario Corallo 0,9 %, Francesco Boccia 0,7 % e Maria Saladino 0,8 %. Per noi non è una sorpresa perché la credibilità e l’impegno di Maurizio Martina sono riconosciuti e apprezzati. Questi numeri in Lombardia, che è la regione più importante d’Italia, non possono che essere di buon auspicio per la Mozione Martina per tutte le prossime fasi del congresso fino ad arrivare alle primarie di domenica 3 marzo.”