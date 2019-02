Addio a Lucia Galli Galletti, portò la danza classica nell’Alto Milanese

È stata prima ballerina alla Scala, ma soprattutto è stata grande maestra di danza, che ha portato la danza classica nell’Alto Milanese: per questo oggi a Gallarate, Busto e Legnano in tanti piangono Lucia Galli Galletti, scomparsa a 93 anni.

Nata nel 1925 a Ferrara, milanese d’adozione: da «spinazitt» (allieva dell’Accademia di ballo) divenne prima ballerina del Teatro alla Scala.

Chiusa la carriera a metà anni Sessanta, si dedicò ad insegnare passione, arte e disciplina alle giovani allieve. «Ha fondato tre diverse scuole di danza: nel 1966 aprì a Gallarate la scuola presso il Teatro delle Arti, ma anche a Busto Arsizio al Teatro Sociale, a Legnano al Cral della Cantoni» ricorda Cinzia Puricelli, che di Lucia Galli Galletti è stata allieva e che dal 1993 ha portato avanti la scuola gallaratese, oggi diventata Proscaenium.

«In tanti ricordano un carattere straordinario per determinazione e competenza. Ha portato qui, 50 anni fa, la danza classica: oggi sembra scontato ma non era così». Tante giovani allieve passate nelle scuole dell’Alto Milanese, che ricordano le sue lezioni e quell’epiteto («oca svizzera!») con cui apostrofava di tanto in tanto le aspiranti ballerine. La sua storia, raccontata da Laura Villani, era stata selezionata anche tra quelle raccolte nel libro “Le donne che fecero l’impresa” (edizioni del Loggione, Modena): il capitolo s’intitola “Volevo essere una spinazitt“, dal soprannome dialettale che definiva le giovani allieve dell’accademia della Scala.

La scuola di danza a Gallarate aprì nell’ottobre del 1966, inizialmente ospitata al Teatro delle Arti e nata per iniziativa di Silvio Zanella e don Alberto Dell’Orto, instancabili promotori di quella fucina creativa e artistica che era la sala di via don Minzoni.«Per questo faremo un evento per ricordarla anche nella nostra città» anticipa ancora Cinzia Puricelli.

Il funerale si terrà martedì 19 febbraio alle ore 14:30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Gerardo di Monza.