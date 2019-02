Addio a Mauro Mezzanzanica, presidente della fondazione Famiglia Legnanese

Si è spento nella serata di lunedì 4 febbraio il presidente della fondazione Famiglia Legnanese e della U.S. Legnanese, Mauro Mezzanzanica (al centro nella foto), in passato anche personaggi di primo piano della Banca di Legnano. Era malato da tempo. Venerdì 7 febbraio alle 10 si terranno i funerali in San Magno.

Così Gianbattista Fratus, Sindaco di Legnano: «Apprendo con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Mauro Mezzanzanica. Mauro ha speso il suo impegno, la sua sensibilità e le sue riconosciute doti per la città Legnano e per il territorio. Valorizzando e rinnovando iniziative in ambito sportivo, culturale, dello studio e del lavoro ha dato un contributo prezioso nel confermare e rafforzare valori fondamentali per una comunità sana e vivace, capace di guardare al futuro. Sicuro che il suo esempio sarà di ispirazione per i tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato, mi unisco, con l’intera Amministrazione comunale, al dolore della sua famiglia».