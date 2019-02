Aggredisce la proprietaria di una pizzeria: pregiudicato arrestato per rapina e violenza privata

La Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino straniero con l’accusa di rapina e violenza privata.

L’uomo, un cittadino marocchino di 31 anni con numerosi precedenti, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo del soggiorno in città, attorno alle 18 di ieri pomeriggio ha fatto irruzione in una pizzeria di via Guglielmo Pepe, gestita da connazionali, ha aggredito la titolare minacciandola di morte e ha tentato di strapparle la borsa con l’incasso.

La vittima, che ha opposto un’energica resistenza ed è poi caduta a terra con il vestito strappato, ma proprio in quel momento è arrivata la Polizia, chiamata da alcuni testimoni, che ha bloccato il malvivente mentre cercava di allontanarsi e lo ha arrestato.

Non è escluso, spiega una nota della Questura, che il gesto abbia un antefatto, perché già nel primo pomeriggio gli uomini del Commissariato di Busto Arsizio erano dovuti intervenire nel locale, dove la compagna dell’arrestato, in uno stato di evidente alterazione, stava insultando i presenti e danneggiando suppellettili ed arredi. La donna era stata bloccata dagli agenti e denunciata.