Al via le celebrazioni per i dieci anni della comunità pastorale di Ispra, Cadrezzate e Osmate

Fondata nel 2009 con l’obiettivo di unire i fedeli dei tre comuni (oggi due), la comunità pastorale di Ispra, Cadrezzate e Osmate si prepara a festeggiare il suo decimo anniversario. Il programma della manifestazione è fitto di eventi e oltre alle cerimonie religiose comprenderà concerti, passeggiate e laboratori per bambini. Alle celebrazioni parteciperà anche monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano che presiederà la messa del 22 febbraio a Cadrezzate.

La manifestazione inizierà il 20 febbraio alle 20.45 a Cadrezzate con una prima serata di vesperi e meditazioni guidate dal vescovo Luigi Stucchi. Il 21 Febbraio alle 20.45, vesperi e meditazioni a Ispra con l’aiuto del vescovo Roberto Busti. Questi giorni di preghiera si concluderanno il 22 Febbraio a Cadrezzate alle 20.45 con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Il 24 febbraio a Ispra alle 10.30 ci sarà la santa messa presieduta da don Natale Monza.

Verranno proposti anche altri eventi: il 10 marzo alle 14.00, si terrà all’oratorio di Ispra un laboratorio per ragazzi sulla storia di Edith Stein. Sempre il 10 marzo alla chiesa parrocchiale di Ispra alle 21.00, la Piccola Compagnia Instabile si esibirà con lo spettacolo teatrale: “Edith Stein, la roccia d’Europa”. L’appuntamento per il 16 marzo è alle 17.00 con una camminata da Cadrezzate verso Osmate, seguita alle 18.00 dalla santa messa e per concludere la cena alle 19.00 in collaborazione con la Proloco di Osmate. Il 30 marzo, presso l’Auditorium San Giovanni Bosco di Ispra, si svolgerà alle 20.45 la premiazione del concorso fotografica, che sarà accompagnata da un concerto musicale. Inoltre, il 27 aprile si terrà presso la chiesa di Cadrezzate un concerto di musiche liturgiche della tradizione russa, proposto dal Comitato culturale del Jrc (Joint research center) di Ispra.

Ci sarà, infine, un percorso ispirato a Santa Tersa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa e della Comunità pastorale, realizzato in collaborazione con il Comitato culturale del Centro di ricerca europeo. Il percorso inizierà alle 20.45 del 3 Aprile all’oratorio di Ispra con “Le radici cristiane d’Europa”: un incontro con i professori Edoardo Zin, e Luigi Geninazzi. il 10 Aprile si terrà invece l’incontro: “Europa come casa comune: l’insegnamento della chiesa e l’impegno dei cristiani” con i professori David Wilkinson e Gianni

Borsa.

«Partecipare a questi eventi non significa fare semplicemente un’opera di memoria – ha dichiarato don Maurizio, responsabile della comunità pastorale – , ma vuol dire diventare protagonisti di una sfida, che impegna la nostra Comunità in un cammino sempre più unitario e missionario attraverso un atteggiamento di dialogo con la società».