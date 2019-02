Alternativa per Samarate incontrerà il Movimento 5 Stelle

«Il Movimento 5 Stelle ha deciso di aderire alla nostra richiesta di incontro». Lo ha annunciato oggi Alternativa per Samarate. Un passo nella direzione che la sinistra della sinistra riformista chiedeva già da inizio anno, con l’idea di creare un fronte per il cambiamento.

«Tra qualche giorno le due delegazioni si incontreranno per scambiarsi, come già fatto, opinioni e idee sul futuro di Samarate» dice il gruppo con Domenico Aiello e Luigino Portalupi. «Sarà questa l’occasione per comprendere il percorso elettorale dei due Gruppi».

Alternativa per Samarate, come dice il nome, si propone come alternativa all’attuale amministrazione di centrodestra, ma a questo punto anche all’alleanza larga di Cambiare si può, che riunisce Pd, lista civica Samarate Città Viva, sinistra e delusi del centrodestra. Nella giornata di oggi ha annunciato anche alcuni elementi di programma su welfare, casa di riposo e assistenza anziani.