Andrea Crugnola rilancia la sfida tricolore a bordo della nuova Polo R5

Sarà di nuovo il Campionato Italiano Rally (CIR) la categoria di riferimento per Andrea Crugnola nella stagione 2019. Il più quotato tra i rallysti della provincia di Varese, che lo scorso anno gareggiò nell’assoluto tricolore chiudendo al terzo posto, ha annunciato la propria presenza anche per l’edizione che scatterà il prossimo 22 marzo al Ciocco.

Rispetto al 2018, Crugnola però cambierà vettura: dopo l’esperienza al volante della Ford Fiesta, il pilota varesino avrà tra le mani una Volkswagen Polo – sempre di categoria R5, quella massima ammessa al CIR – allestita anche in questo caso dalla HK Racing di Guanzate. Un bolide molto atteso visto che è l’ultimo modello uscito – e quindi evoluto – tra quelli di classe R5, anche se ovviamente andrà “domato” a dovere dall’equipaggio.

«Ora la bicicletta ce l’ho, sta a me pedalare» scherza soddisfatto Crugnola raggiunto da VareseNews: «Sono molto contento di questa novità ma allo stesso tempo sono altrettanto motivato. E a questo punto l’obiettivo è quello di vincere il titolo italiano, ben sapendo che sarà difficile, che l’annata sarà molto impegnativa e che io sarò solo uno dei tanti pretendenti al trono, con Rossetti nei panni del primo favorito visto che avrà la C3 ufficiale di casa Citroen». E oltre a Rossetti hanno già annunciato la propria presenza i vari Basso, Campedelli e Breene, tra gli altri.

Per le gare del CIR Crugnola avrà ancora uno sponsor varesino come abbinamento principale, il marchio Silky Nouvelle che lo accompagna da qualche stagione sulle strade di gara. Ancora da svelare invece il navigatore che lo affiancherà nella rassegna tricolore, con Danilo Fappani (il suo co-pilota 2018) già impegnato insieme ad Albertini. Nei prossimi giorni comunque, sarà sciolta anche la riserva su chi prenderà posto sul sedile di destra della Polo di HK Racing.

Una vettura che Crugnola dovrà portare in gara al Ciocco senza altri rally alle spalle: il pilota di classe 1989 infatti non parteciperà al Rally dei Laghi di Varese, già vinto in due occasioni. «Spiace non correre in casa, ma avremo necessità di fare una serie di test prima di andare al Ciocco: disputare una gara “vera” non ci permetterebbe di provare tutte le soluzioni che invece affronteremo nei test». Il tempo, inoltre, è relativamente poco: al Ciocco la gara è prevista tra il 22 e il 24 marzo. Manca un mese, ma il motore della nuova Polo è già caldo.