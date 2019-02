Arrivano i nuovi incentivi per il fotovoltaico, l’evoluzione sostenibile è già qui

Arrivano i nuovi incentivi per il fotovoltaico, una mezza rivoluzione per il settore delle rinnovabili e dell’edilizia: i nuovi meccanismo, previsti nel testo del decreto FER attualmente al vaglio della Commissione Europea, aprono nuove prospettive. Se n’è parlato alla Elmec Solar di Brunello, con una mattina di confronto tra tecnici, avvocati, aziende private, ricercatori.

Un evento intitolato “Evoluzione sostenibile”, dedicato alle imprese che hanno necessità di evolversi e rimanere competitive sui mercati globali.

Insieme alle nuove prospettive generali del fotovoltaico e della condivisione di energia, molta attenzione è stata rivolta appunto nello specifico al decreto FER. Il decreto, in attesa di via libera da parte della Commissione Europea, rappresenterebbe infatti una nuova spinta verso gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, a quattro anni di distanza dall’ultimo, ormai vecchio conto energia. Tra gli interventi, quelli di Vittorio Chiesa (Direttore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano), Emilio Sani (fondatore dello studio legale indipendente Sani Zangrando, rivolto specificamente al mondo dell’industria e dell’energia ) e Diego Ambrosi (System Sales Specialist di Signify) i quali hanno trattato temi come la sfida delle aziende italiane tra elettrificazione dei consumi e digitalizzazione in vista del 2030, gli incentivi per grandi impianti fotovoltaici contenuti nel decreto FER e i vantaggi aziendali della luce connessa. Una delle novità normative è infatti legata alle comunità energetiche, alla possibilità di produrre e cedere energia a terzi, coinvolgendo anche soggetti giuridici diversi, ad esempio realtà diverse che operano in uno stesso complesso edilizio.

I lavori, aperti da Alessandro Villa CEO di Elmec Solar, hanno visto anche la presentazione di alcune case history storie di aziende che hanno già intrapreso un percorso di “evoluzione”: è emerso, tra l’altro, il valore dell’investimento sulle rinnovabili non solo da un punto di vista economico, ma anche di responsabilità ambientale e sociale, un valore importante per le imprese sul mercato globale e all’interno di grandi gruppi.