Arte contemporanea e street art, Villa Panza incontra Andrea Ravo Mattoni

Il gruppo FAI giovani Varese organizza una serata inserita nel calendario del Festival Filosofarti 2019 “Dialogo”, con particolare attenzione ai giovani e inserito nella meravigliosa cornice della Villa e Collezione Panza di Varese (Piazza Litta,1). Il dialogo tra il classicismo e la contemporaneità, caratteristica peculiare della Villa e Collezione Panza, diventa cornice di una conversazione instaurata e portata al grande pubblico tra i grandi maestri del Cinque e Seicento Italiano e un giovane street artist varesino: Andrea RAVO Mattoni.

La proposta del FAI giovani è volta alla conoscenza di un artista di grande talento e conosciuto nel panorama internazionale proponendo un evento unico all’insegna dell’arte e del divertimento in un quadro capace di unire il buon stare insieme e un ricco aperitivo in una cornice del fascino indiscusso. La serata sarà un’ottima occasione per visitare, a conclusione dell’intervista e accompagnati dai narratori del Gruppo, la collezione permanente d’arte contemporanea della Villa, per continuare idealmente il dialogo tra passato e presente dell’arte. Al termine della serata verrà servito un aperitivo a buffet allestito all’interno del suggestivo Salone Impero.

L’appuntamento è per sabato 02 marzo 2019, alle ore 18.00 (prenotazione Fortemente consigliata su https://goo.gl/WFKdgt o faiprenotazioni.it o con mail a varese@faigiovani.fondoambiente.it ) con disponibilità fino a esaurimento posti. Contributo a partire da 15,00€ per gli iscritti FAI e 20,00 € per i non iscritti e comprende l’ingresso serale straordinario e la visita guidata alla Villa e Collezione Panza, l’incontro/intervista con RAVO condotto dalla giornalista Laura Balduzzi e l’aperitivo a buffet nel Salone Impero, comprensivo di una consumazione.

Durante la serata ci si può iscrivere al FAI con quota di Benvenuto FAI giovani di 15€ per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni con possibilità di rinnovo alla stessa cifra. Per rimanere aggiornati su questa e su tutte le iniziative del Gruppo FAI giovani Varese potete seguirci sulla nostra pagina facebook (@faigiovaniVA) oppure su instagram (@faigiovanivarese). Per informazioni: varese@faigiovani.fondoambiente.it.