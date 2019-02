Arte, design e tecnologia e gli scenari del futuro

Appuntamento con l’Ordine degli Architetti di Varese per giovedì 14 febbraio, dalle 14 e 30 alle 19 al Centro Congressi Ville Ponti. In programma l’incontro “Arte Design Tecnologia, scenari futuribili per la progettazione”.

Il seminario affronta tematiche di visione dell’oggetto d’arte e di design nell’ambito della progettazione d’interni. Materiali, colori, coordinati e nuove tecnologie, se ben miscelati alle opere d’arte, permettono un nuovo modo di concepire la progettazione d’interni.

Intervengono Annalisa Turolla, Kerakoll Spa, Salafia Deodato, Galleria Deodato Arte Milano, Cristina Forattini, Icustom Srl, Beatrice Acerbis, Galleria Deodato Arte Milano, Maria Beatrice Barbano, Galleria Deodato Arte Milano. Introducono Sergio Camisasca e Jacopo Pavesi, Consiglieri Ordine Architetti PPC Provincia di Varese.