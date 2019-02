Aumentano gli utenti alla Moriggia, ma mancano all’appello 110mila euro di corsi

La piscina di Moriggia guadagna utenti nel nuoto libero, ma Amsc perde completamente l’incasso dei corsi di nuoto, mai riattivati. È il primo bilancio delle perdite legate allo stop di mesi visto nel 2018.

Il tema è tornato in consiglio su richiesta della consigliera Margherita Silvestrini (Pd): il vicesindaco Moreno Carù (Forza Italia) ha riportato i numeri raccolti da Amsc e che svelano un dato in chiaroscuro, luci e ombre.

Le luci sono rappresentate dai 559 utenti in più nel nuoto libero, nel confronto tra 2017 (erano 2933, gli iscritti) e 2018 (oltre 3500). In valore: è una aumento di incassi di 4795 euro.

Le ombre invece sono appunto i numeri dei corsisti, per il semplice – ma sostanziale – motivo che i corsi non sono mai ripartiti, inizialmente per i problemi di inquadramento del personale. Nel novembre del 2017 c’erano poco meno di 2700 iscritti, dodici mesi dopo non ce n’è nessuno. Quanto vale, in termini di mancati incassi? Nel 2017 l’incasso era di 110mila euro, che quindi mancano all’appello nell’esercizio 2018.