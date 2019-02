Il Banco BPM Sport Management affonda nella vasca dell’AN Brescia

Resta stregata la piscina Mompiano per il Banco BPM Sport Management che nel big match della diciassettesima giornata del campionato di serie A1 maschile cade nella vasca dell’AN Brescia, con la formazione padrona di casa che si aggiudica la sfida 8-3. A far festa è dunque la squadra guidata da mister Bovo che chiude ogni discorso nel quarto tempo grazie a un parziale di 4-0 che cancella le definitive speranze di rimonta dei Mastini di Busto Arsizio.

LA GARA: Arriva dopo tre minuti il primo gol della partita e a firmarlo, per la squadra padrona di casa, è Nora che, a uomo in più, supera Lazovic. Il Banco BPM Sport Management accusa il colpo e due minuti più tardi s’iscrive a referto anche uno degli ex di giornata come il capitano azzurro Pietro Figlioli che infila il 2-0, che è anche il risultato della prima sirena. Nel secondo tempo ci pensa Guerrato a fare tris, ancora a uomini dispari, mentre il primo gol dei Mastini arriva dopo 12 minuti dal via grazie al difensore bustocco Drasovic che sfutta la superiorità per accorciare. La risposta dei padroni di casa è però affidata a Nicholas Presciutti che infila il 4-1 a uomini pari, con l’AN Brescia che chiude il primo tempo avanti di tre lunghezze. Il terzo tempo è quello della grande risposta d’orgoglio dei Mastini di mister Baldineti, con il Banco BPM Sport Management che reagisce e riapre la partita: dopo poco più di due minuti ci pensa Luongo, su rigore, ad accorciare poi è il gol in superiorità di Valentino a riportare sotto Busto Arsizio fino al 4-3. Gli ospiti hanno anche due superiorità per provare a pareggiare la gara, ma Del Lungo nega il gol del 4-4 ai Mastini. Nel quarto parziale gli ospiti accusano il colpo ed è Brescia in poco meno di due minuti a chiudere ogni discussione: Vukcevic infila Lazovic in superiorità poi il rigore di Figlioli, di fatto, manda in soffitta le speranze ospiti per il 6-3 casalingo. Il Banco BPM Sport Management prova ad aggredire gli avversari, ma senza avere mai la lucidità per riuscire a riaprire la partita e così l’AN Brescia con il solito Rizzo (uomo in più) poi imitato un minuto più tardi da Nicholas Presciutti che fissa il risultato del match sull’8-3 per l’AN Brescia.

Marco Baldineti (allenatore Banco BPM Sport Management): “Una partita molto molle. Tutto sommato per tre tempi siamo andati bene subendo pochi gol, ma abbiamo sbagliato tante occasioni a uomo in più e così è difficile vincere. Una partita che ci deve far riflettere molto per cercare di migliorarci perché abbiamo molto da migliorare. Continuiamo a cadere in un inutile nervosismo contro gli arbitri che poi non porta a niente. Non dobbiamo cadere in queste cose e lo ripeto da tanto. È un peccato, perché se avessimo avuto un po’ più di forza avremmo potuto fare una partita diversa, ma poi abbiamo fatto una partita ai loro livelli blandi e lenti e contro i tiratori di Brescia così diventa difficile. Peccato”.

PROSSIMI IMPEGNI: Archiviata la partita contro l’AN il prossimo impegno del Banco BPM Sport Management sarà la sfida casalinga di sabato prossimo, quando alle ore 18.00 alle Piscine Manara di Busto Arsizio la formazione guidata da mister Marco Baldineti affronterà i campioni d’Italia in carica della Pro Recco.