Banco Bpm Sport Management, alle Manara arriva la regina Pro Recco

(Foto Simone Squarzanti)

Domani – sabato 16 febbraio ore 18.00 – servirà un’autentica impresa al Banco BPM Sport Management per cercare di fare punti nella diciottesima giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto.

La formazione guidata da mister Marco Baldineti ospiterà alle Piscine Manara la formazione campione d’Italia della Pro Recco, guidata dal leggendario tecnico Ratko Rudic.

Non sarà dunque una sfida come tutte le altre quella che attende i Mastini anche perché dall’altra parte della vasca ci sarà l’unica formazione ancora imbattuta quest’anno tra campionato e Champions League, tranne che per la sconfitta a tavolino contro Posillipo.

I Mastini si tufferanno in acqua memori dell’incredibile partita giocata in Liguria all’andata, quando i bustocchi si piegarono (7-6 il risultato finale) soltanto nel quarto tempo grazie ai tre gol del recchelino Echenique.

Busto Arsizio dovrà ritrovarsi anche per provare a mettere da parte le recenti sconfitte in campionato (nello scorso turno contro l’AN Brescia) e in Len Champions League (battuta dallo Jadran Split) e ripartire nel migliore dei modi.

DIRETTA RADIO E TV – Si potrà seguire l’incontro in diretta sia alla radio sulle frequenze di Radio Polis (QUI IL LINK), sia in streaming sul canale web della Federazione Italiana Nuoto Waterpolo Channel (QUI IL LINK)

MANUEL BORTUZZO – I giocatori del Banco BPM Sport Management, su volere del presidente Sergio Tosi, indosseranno una maglia con una grande “M” durante il pre partita. Questo come gesto di solidarietà nei confronti dello sfortunato nuotatore che negli scorsi giorni è stato gravemente ferito e per la quale la Federazione Italiana Nuoto ha attivato una raccolta fondi e denominata: Give #TuttiConManuel