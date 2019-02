Bandi Cariplo, prorogata la scadenza per la presentazione dei progetti

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha deliberato di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione dei progetti emblematici 2019: il termine previsto inizialmente era 28 febbraio; il nuovo termine è stato fissato al 31 marzo 2019. La nuova data interessa i territori della provincia di Como, provincia di Varese, provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Gli “Interventi Emblematici” consistono nell’assegnazione di contributi a favore di iniziative da attuare sul territorio di ciascuna delle province di tradizionale riferimento escluso il territorio della provincia di Milano.

Fondazione Cariplo destina a ciascun territorio provinciale la somma 5 milioni di euro, che sarà quindi erogata per il sostegno di iniziative aventi le caratteristiche di Interventi Emblematici.

Possono essere ammessi a contributo solo progetti e interventi riconducibili ai settori di attività della Fondazione. I progetti devono essere realizzati sul territorio della provincia a beneficio della quale è stato effettuato lo stanziamento e devono avere dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di riferimento.

Possono beneficiare di contributi per Interventi Emblematici solo soggetti pubblici o privati operanti sul territorio della provincia cui il contributo è destinato e in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione a contribuzione.