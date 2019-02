Calcio Varese, l’avvocato Fadani si defila

Le vicende carnevalesche del Varese proseguono. Ieri – domenica – la squadra non si è presentata in campo a Fenegrò per la seconda volta consecutiva, mentre nello stesso momento della “bigiata” il proprietario Claudio Benecchi diffondeva l’ennesimo comunicato ricco di promesse e vuoto di sostanze.

Parole che hanno avuto un effetto, quello di generarne altre: in tarda serata l’avvocato Enrico Fadani, da tempo in trattativa con lo stesso Benecchi, ha annunciato la rinuncia definitiva al suo ingresso nel Calcio Varese. Ne prendiamo atto, chiedendoci come mai un professionista stimato nel proprio campo (Fadani ha lavorato in prestigiosi studi legali in Italia e Germania) abbia assunto il ruolo di possibile compratore di una squadra decotta. Con l’evidente intoppo relativo alle strutture, visto che la linea del Comune per l’assegnazione della gestione di stadio e Varesello è sempre stata chiara.

Ecco dunque il comunicato rilasciato da Fadani che chiude così la sua (non) esperienza varesina.