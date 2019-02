Calcio Varese, un segnale. Convocati 19 giocatori per il Ferrera Erbognone

Ad un passo dal baratro, qualcosa è successo. Le speranze di rivedere il Varese in campo sembravano pochissime, tanto che anche nel pomeriggio non ci si aspettavano segnali positivi e la prospettiva era quella di un’altra rinuncia a giocare.

Invece, quasi dal nulla, un fulmine sotto le sembianze di una mail ha squarciato il silenzio societario.

Nella serata di sabato 23 febbraio, dall’ufficio stampa del Calcio Varese sono arrivate le convocazioni – firmate da Claudio Benecchi – per la gara in programma domenica 24 febbraio (ore 14.30) contro il Ferrera Erbognone.

Tra i convocati ci sono anche i nomi dei giocatori della prima squadra. Scapolo, Bianchi, Lorenzo Lonardi, M’Zoughi, Simonetto, Travaglini, Gestra, Mondoni, Scaramuzza e Silla, che tramite un comunicato avevano deciso di fermarsi, risultano invece tra i 19 che domani dovrebbero ritrovarsi a Viggiù.

Mancano alla lista dei convocati i tesserati che logicamente non avrebbero fatto in tempo a presentarsi in tempo a Viggiù per motivi di viaggio – chi è in Sicilia o in Portogallo – oltre a Lercara, che per motivi personali domani sarebbe stato impossibilitato a presentarsi.

Convocato anche mister Manuele Domenicali.

Ora toccherà ai giocatori decidere se rispondere alla convocazione e quindi presentarsi a Viggiù per affrontare il Ferrera Erbognone.

Questo il comunicato: