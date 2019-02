Cantiere al ponte Cavaria-Oggiona: più segnaletica e traffico “osservato speciale”

I disagi ci sono ancora, anche se minori rispetto ai primi giorni. Per questo il cantiere sul ponte dell’A8 tra Cavaria e Oggiona rimane un “osservato speciale”: nella giornata di mercoledì 13 febbraio i Comuni direttamente interessati e quelli confinanti, la Provincia e Società Autostrade hanno fatto il punto. Con l’impegno di monitorare la situazione ma anche di avviare interventi-tampone immediati.

In primo luogo è prevista nuova segnaletica. Non solo nella zona di Cavaria e di Oggiona a ridosso del cantiere, ma anche nei Comuni vicini da cui arriva traffico. «Abbiamo concordato sulla necessità di aumentare la cartellonista segnaletica, che oggi è molto carente» dice Alberto Tovaglieri, sindaco di Cavaria con Premezzo, il Comune più direttamente interessato. Alcuni interventi sono previsti ad esempio a Oggiona, dove la segnaletica verde dell’Autostrada avvia i veicoli verso il ponte che invece è chiuso, in direzione di Cavaria: dovrà essere coperta e sostituita da percorso alternativo.

Cantiere ponte A8: la segnaletica a Cassano Magnago

Il passo in più, rispetto a settimana scorsa, è l’accordo mettere segnaletica provvisoria in particolare sull’asse (da Busto Arsizio-Cassano) usato da chi vuole “tagliare” la barriera di Gallarate, per non pagare. «Società Autostrade poserà quattro cartelli di presegnalazione già venendo da Busto, segnalando la chiusura verso Cavaria e deviando il traffico da via Bonicalza verso la nostra tangenziale». Cassano, in questo, ha colto la palla al balzo: questo periodo di qualche mese potrebbe diventare un modo per sperimentare la chiusura dell’itinerario che passa dal centro cittadino. Opera “educativa”, da incentivare magari con un ulteriore intervento per deviare i mezzi verso la tangenziale: «Valuteremo anche un divieto di transito mezzi pesanti da posizionare in via Bonicalza all’altezza della rotonda della strada per Fagnano».

Anche per questo Poliseno dice che il summit Comuni-Provincia-Autostrade è stato «un incontro decisamente utile». «La Provincia, con l’assessore Marco Magrini, ha fatto una buona parte: non solo farà da raccoglitore delle istanze, ma farà anche un monitoraggio della situazione». All’incontro hanno partecipato poi anche Oggiona con Santo Stefano, Jerago con Orago (nel cui territorio si trova lo svincolo: presenti sindaco Emilio Aliverti e assessore Giorgio Ginelli), nonché Solbiate Arno e Albizzate.

Cantiere ponte A8: la sicurezza stradale

Diversi lettori avevano sottolineato le difficoltà di far rispettare il senso unico sul ponte, con rischi per la sicurezza. «È stata chiesta la disponibilità di movieri sul cantiere a supporto del lavoro della Polizia Locale di Cavaria con Premezzo per contrastare comportamenti pericolosi da parte degli automobilisti» continua l’assessore provinciale Magrini.

L’ipotesi di chiusura dello svincolo di Cavaria

La proposta dei Comuni di chiudere lo svincolo di Cavaria rimane una «extrema ratio».

«È stata valutata anche l’ipotesi di una chiusura dello svincolo in uscita di Cavaria, una decisione che spetterebbe alle autorità di pubblica sicurezza, ma per il momento la linea condivisa al tavolo è stata quella di valutare le prime iniziative da mettere in atto, per poi riaprire il tavolo di confronto» spiega Magrini. «Ci siamo dati una quindicina di giorni di tempo per verificare se gli interventi porteranno effettivi miglioramenti, altrimenti valuteremo ulteriori iniziative, non escludendo, in extrema ratio, di poter chiedere alla Prefettura la chiusura dello svincolo».

Il cantiere vero e proprio

La Provincia inoltre farà la sua parte anche sul cantiere in sé: «Provincia di Varese si è resa disponibile a sollecitare gli enti e le società che devono intervenire sulle interferenze ad un rispetto del cronoprogramma dei lavori che possa minimizzare i tempi morti del cantiere sul ponte». Ultimo punto toccato nella riunione: gli ulteriori cantieri sui ponti previsti sull’A8. «Come Cavaria – conclude Tovaglieri – abbiamo chiesto di concordare tempi e modalità, che non si aprano altri cantieri prima di finire questo. Altrimenti il traffico diventerà molto problematico