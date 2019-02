Cantiere sul ponte dell’autostrada, “chiediamo alla Provincia di mediare”

Il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha inviato dall’inizio del mese una richiesta alla Provincia di Varese per sollecitare un intervento della Provincia stessa come mediatore tra i comuni interessati alla viabilità e della sicurezza in via XV aprile.

La questione è quella ormai nota che riguarda la strada sul ponte autostradale che conduce verso Oggiona e che è interessata da un cantiere con senso unico direzione Oggiona-Santo Stefano. Si tratta di lavori di consolidamento del ponte di competenza di società autostrade che però stanno causando conseguenze pesanti alla viabilità.

«Come amministrazione abbiamo richiesto di mediare per trovare una possibile soluzione nella chiusura dell’uscita autostradale A8 di Cavaria. Finora non c’è stata nessuna comunicazione telefonica o scritta da parte dei sindaci di Cavaria con Premezzo e Jerago con Orago ma siamo fiduciosi di poter sedere presto ad un tavolo per trovare la soluzione più adeguata che possa garantite il minor disagio a tutti i cittadini del territorio».