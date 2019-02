Caos in Galleria Manzoni: si colora di rosa il marzo della prevenzione

Piu di 53.000 donne si ammalano di tumore alla mammella in Italia, sempre più giovani. La provincia di Varese registra l’incidenza più alta d’Italia con 1.000 donne all’anno. L’anticipazione diagnostica è il punto di forza per combattere questa malattia socialmente invalidante perché permette di raggiungere il 95% di guarigioni. La lotta al cancro è una battaglia di civiltà ed il concetto di prevenzione deve assumere sempre di più una connotazione sociale e culturale, non

solo clinica e nascere nei territori virtuosi e lungimiranti.

Con questa convinzione, l’associazione Caos promuove, per sabato 2 marzo, un evento di sensibilizzazione. Ci sarà “Caos in Galleria Manzoni” a Varese.

La galleria si tingerà del colore di marzo che è considerato il mese della prevenzione femminile: « Ispirati da Umberto Veronesi, possiamo affermare che il cancro al seno esce dalla sanità ed entra nel mito – commenta la presidente Adele Patrini – La cura che ne consegue è espressione di libertà, ricerca, scambio di saperi, considerazione della persona, formazione e solidarietà. Il fenomeno riguarda tutta la società civile che può e deve agire, con atti concreti e personalizzati, per sensibilizzare le coscienze. Ci sono lutti affettivi e lutti culturali, in questo caso i due interagiscono creando spazi di riflessione che diventano percorsi dedicati a cambiare il rapporto tra individuo società e malattia. Medicina e creatività, come grandi compagni di viaggio, si integrano con ospedali, istituzioni, terzo settore, e cittadini contribuendo ad aprire orizzonti nuovi capaci di portare contributi di valore scientifico, sociale, etico e culturale. L’arte della cura, diceva Veronesi, uomo illuminato e rivoluzionario!»

L’appuntamento è per e 11 di sabato 2 marzo: saranno messe in vendita delle magliette a tema il cui ricavato sarà parzialmente destinato alla stessa associazione Caos.