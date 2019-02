Chiesa attacca l’amministrazione, Zanotti risponde punto su punto

«Dove vanno i soldi a Casciago?». Con questa domanda sul suo blog il consigliere comunale di minoranza Stefano Chiesa, portacolori del gruppo “Casciagocambia”, lancia l’appello a chi vorrà affiancarlo nella prossima campagna elettorale e attacca l’amministrazione comunale guidata da Andrea Zanotti: «Leggendo gli ultimi atti ufficiali “scopriamo” spese per 45 mila euro per gli uffici al primo piano del palazzo comunale, intervento un po’ difficile da ritenere prioritario visto che al piano terra ci sono comunque postazioni di lavoro vuote – scrive Chiesa -. Altro annuncio recente del sindaco è quello di un mutuo ventennale di 110mila euro per lavori di sistemazione delle strade (guarda caso a pochi mesi dalle elezioni), con relativi costi che saranno a carico di chi arriverà dopo e con interventi che non dureranno sicuramente così tanto. Dopo cinque anni di “inattività” della Giunta in carica altre opere vengono annunciate quest’anno nonostante la scadenza elettorale di maggio, “ovviamente” finanziate con mutui che non pagherà questa amministrazione, il tutto con progetti nemmeno visti in Consiglio Comunale e affidati ai soliti professionisti che non hanno “brillato”in opere come P.za Cavour e parcheggio/marciapiede Via Mazzini/Stazione FNM. Proprio riguardo a queste ultime due opere ricordiamo i contenziosi aperti con la ditta appaltatrice che sono costati 400mila euro già spesi e altrettanti 400mila di probabile esborso quando la vicenda verrà chiusa, il tutto con la “vergogna” del pignoramento tuttora in essere del patrimonio comunale disponibile. Aggiungiamo a tutto questo i tagli in questa legislatura in settori come scuole materne, protezione civile, associazioni locali e biblioteca, la carenza di manutenzione ordinaria di strade, verde e beni comunali».

Il primo cittadino Zanotti replica punto su punto: «I soldi li spendiamo per la tutela del patrimonio e dei beni del Comune – commenta il sindaco -. Non è vero che non abbiamo fatto niente in 5 anni, è una bugia. Quando siamo arrivati non abbiamo trovato niente, siamo dovuti ripartire da zero, mettendo in campo nuovi progetti, procedure di gara, finanziamenti. Abbiamo cambiato 2 caldaie delle scuole, fatto asfaltature, sistemato gli impianti e l’illuminazione, riparato il crollo al controsoffitto di Villa Valerio crollato nel giugno 2014. Solo nel 2018 abbiamo speso 240 mila euro per manutenzioni ordinarie. Prendo atto che Chiesa è in campagna elettorale e che quando non si anni argomenti si attacca a suon di bugie, come la biblioteca chiusa che non è chiusa o il Comune al freddo, lo stile è questo».

«I 40 mila euro per i locali del Comune? I documenti li ha, basta leggerli: sono i soldi del risarcimento danni per la perdita d’acqua nell’appartamento di Castelbarco, risalente al 2011/2012. Li abbiamo spesi per adeguare i locali e imbiancare ed è una cifra al lordo dell’iva – spiega Zanotti, che prosegue -. Tagli ad associazioni, biblioteca, scuole materne e alla protezione civile? Bugie. Le scuole materne hanno avuto un contributo statale che pareggia perfettamente il minor contributo comunale, cosa spiegata in consiglio comunale; per la Protezione Civile ha deciso l’assemblea dei sindaci di stabilire il contributo in 1 euro a cittadino per i Comuni coinvolti, cosa che comunque non ha limitato l’efficenza del gruppo. Il parco giochi di Casciago? Quando è stato rotto i soldi non potevano essere stanziati, ma nel bilancio nuovo ci sono e il parco verrà sistemato: bisogna essere in malafede o non conoscere come funziona un bilancio comunale per dire il contrario. Il parco di Morosolo? Abbiamo fatto un’assemblea pubblica, è un progetto che non deve passare in consiglio comunale e Chiesa lo sa bene. Se crede poi che ci sia qualcosa di losco nell’affidamento degli incarichi, vada in Procura e denunci i funzionari comunali, perchè i progetti sono affidati con procedura a rilevanza pubblica: continuare a fare allusioni ai “soliti professionisti” ha stancato, o porta fatti concreti e denuncia, oppure è ora di smetterla. Sulla vicenda dei pignoramenti dovuti alla vicenda Andreozzi, abbiamo già detto tutto più e più volte: il Comune di sta difendendo da un’azione portata avanti dall’impresa, la vicenda non è conclusa e l’amministrazione si sta tutelando. I progetti di cui parla Chiesa sono stati avallati da lui stesso quando era in giunta con me e Brovedani, vorrei proprio sapere come si sarebbe comportato. Sono stanco delle bugie, sono pronto ad un confronto pubblico sui fatti, non sulle allusioni o sui sentito dire: se VareseNews volesse, si potrebbe fare in diretta».

VareseNews naturalmente è a disposizione per ospitare un confronto pubblico tra Zanotti e Chiesa: in attesa di sapere chi si candiderà per le prossime elezioni comunali di Casciago, il clima è già piuttosto rovente.