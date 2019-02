“Comerio new life”, il progetto di Whirlpool per l’ex centro direzionale

Se c’è una cosa che il sindaco di Comerio, Silvio Aimetti, non ha mai tolto dall’elenco delle sue priorità di amministratore è il destino dell’ex centro direzionale della Whirlpool, che la multinazionale ha lasciato ormai da quasi tre anni per trasferirsi nel nuovo quartier generale di Rho Pero. Il sindaco ha fin da subito coinvolto tutti gli interlocutori che potenzialmente potevano avere un interesse progettuale su quell’area, a partire dalle due università, sgomberando il tavolo da tutte quelle ambiguità che potevano scatenare o alimentare appetiti immobiliari. «Né villette, né supermercati» disse fin da subito Aimetti, consapevole del fatto che un’area di 40mila metri quadrati, di cui 15mila coperti, affacciata sul lago di Varese e con alle spalle il parco del Campo dei fiori potesse attirare le attenzioni di speculatori.

Ora all’orizzonte c’è un incontro importante proprio con i vertici di Whirlpool che in questi anni hanno trovato nel sindaco un interlocutore credibile. Aimetti pur mantenendo aperti tutti i canali di comunicazione con la multinazionale americana, ha sempre ribadito l’importanza di avere alcuni paletti etici inamovibili per orientare una riqualificazione dell’area che guardi il più possibile allo sviluppo economico sostenibile del territorio varesino, attento dunque all’indotto e al tessuto socioeconomico esistente.

In questo senso, il 27 febbraio 2019 potrebbe essere una data da appuntare sul calendario. È un mercoledì, ma non sappiamo ancora se sarà “da leoni”. Alle 11 e 30 presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, Whirlpool presenterà il progetto “Comerio new life” per la riqualificazione dell’ex centro direzionale. Non resta che aspettare e vedere la proposta degli americani.