Concerto di San Valentino nel segno di don Isidoro Meschi al liceo Crespi

Domani (giovedì 14 febbraio) sarà l’anniversario della morte di don Isidoro Meschi, scomparso nella tragica notte di San Valentino del 1991, accoltellato da uno dei tanti ragazzi che frequentava la comunità Marco Riva, realtà che ancora oggi aiuta i tossicodipendenti a ritrovare la propria strada.

Una personalità che a Busto ha lasciato un solco profondissimo, nella memoria di chi lo ha conosciuto o di chi lo ha avuto come docente al Liceo Daniele Crespi. Ed è proprio il Crespi a portare avanti, da ormai 24 anni, una delle più sentite tradizioni cittadine, il Concerto di San Valentino in sua memoria, che anche quest’anno riunirà, venerdì 15 febbraio al Teatro Sociale, allievi ed ex-allievi del Coro Polymnia per una serata di musica e commemorazione.

Nel doppio concerto (quello della mattina riservato alle classi dell’istituto, quello della sera ad ingresso libero, 20:45) il coro del Liceo sarà affiancato dalla Corale del Rudi dello Stephan Gymnasium di Worms, con il quale il complesso bustocco vanta un consolidato gemellaggio dal 2011.

Se per gli studenti le iniziative per il giorno degli innamorati non sono così diverse da quelle delle altre scuole (la classica “Posta del Cuore” ad esempio), al Crespi San Valentino significa molto di più, significa ricordare sempre i solchi lasciati dalle personalità che lo hanno plasmato e gioire di una passione che tramite la forma del coro è metafora di armonia e di voglia di stare insieme sotto un’unica stella, quella della musica.

L’intervista ad Antonio Marchesi realizzata nel febbraio del 2016