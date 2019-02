“Coraggio vecchio leone”, sui social corre l’affetto per Umberto Bossi

La notizia del malore che ha colpito Umberto Bossi, ricoverato in ospedale a Varese dopo un malore che lo ha colpito nella sua casa di Gemonio.

Uno dei primi è stato uno che Umberto Bossi l’ha conosciuto bene: Roberto Maroni. “Coraggio vecchio leone”, siamo sempre con te ha scritto Maroni su Facebook

Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te Pubblicato da Roberto Maroni su Giovedì 14 febbraio 2019

Anche Silvio Berlusconi non ha voluto far mancare il suo affetto a Bossi. Il leader di Forza Italia ha espresso “i miei più affettuosi auguri per una pronta guarigione” prima durante la registrazione di Porta a Porta e poi rilanciando il suo messaggio attraverso le sue pagine social.

A Umberto i miei auguri più affettuosi per una pronta guarigione. Forza Umberto, siamo tutti con te.Ti abbraccio, ti aspetto! Pubblicato da Silvio Berlusconi su Giovedì 14 febbraio 2019

La vicinanza arriva anche dagli account ufficiali della Lega che rilancia alcune parole di Matteo Salvini

Matteo Salvini: “A Umberto auguri di pronta guarigione”. https://t.co/WHbHRCieO2 — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) February 14, 2019

Anche da altri partiti arrivano gli auguri al Senatur.