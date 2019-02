Dal “Benvenuto International club” un dono al volontariato

Sono donne. Si ritrovano saltuariamente per accogliere e trascorrere tempo insieme. È il “Benvenuto International club”, un’associazione di oltre 150 iscritte che nasce dall’idea di far incontrare donne italiane di Varese e zone limitrofe con donne che provengono da altre nazioni con la finalità di promuovere nuove amicizie e integrare le nuove arrivate nel territorio.

Diverse sono le attività che si fanno all’interno del club: conversazioni in lingua inglese , francese, italiana, tedesca e spagnola, ma anche passeggiate nei dintorni, laboratori di scrittura o di lavori a maglia. Ci sono poi momenti conviviali con pranzi, cene o aperitivi per il piacere di stare insieme. Durante questi eventi, non manca l’occasione per raccogliere fondi da destinare a realtà del mondo del volontariato, un segnale di vicinanza a chi si preoccupa del prossimo.

Anche quest’anno, il “Benvenuto International Club” ha scelto tre diverse associazioni a cui destinare i proventi della loro raccolta fondi. Nel corso di una cerimonia che si è svolta a Villa Cagnola a Gazzada, sono stati consegnati tre assegni a: Il Millepiedi, Angeli urbani e Tincontro.

Il Millepiedi si occupa di ragazzi disabili, con lo scopo di far loro raggiungere la massima autonomia attraverso attività sociali.

Angeli Urbani si preoccupa di dare un tetto a chi non ce l’ha e di distribuire i generi alimentari, coperte indumenti.

Tincontro fornisce un supporto alle famiglie che vivono l’esperienza di una nascita prematura e di attivare progetti all’interno della terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Del Ponte di Varese.