Dalla corsia dell’ospedale al teatro: in scena gli “Attori in Circolo”

Smettono gli abiti da lavoro e si ritrovano a provare. Sono le ultime ore prima del ritorno sul palcoscenico. La Compagnia “Attori in Circolo” si presenterà domenica 3 febbraio al teatro Apollonio di Piazza Repubblica.

Loro sono dipendenti dell’ospedale di Varese: chi lavora in pronto soccorso, chi in radiologia, chi in amministrazione e in portineria.

Sono tenacemente attaccati al loro hobby, utilizzato anche per stemperare un po’ l’ansia accumulata durante le ore di lavoro, l’adrenalina di alcune giornate intense: « A volte si arriva a sera davvero sfiniti – commenta Marcello – ma nessuno molla. Anche perché sappiamo che, una volta entrati in scena, cambia tutto. Ritroviamo energia e carica. Il vero segreto è che ci divertiamo, stiamo bene insieme e sappiamo che qui riscopriamo la voglia di ridere».

Per la quinta volta consecutiva, si ripresenteranno a un pubblico che ha già dato prova, in passato, di gradire la loro verve comica e leggera: « Riproponiamo “Non è vero ma ci credo” la commedia scritta da Eduardo De Filippo, che avevamo già proposto nell’aprile scorso sotto la direzione del regista Metello Faganelli. Purtroppo, con i turni e gli impegni di ciascuno, non abbiamo avuto il tempo adeguato per allestire un nuovo lavoro».

Tra un turno e l’altro, la compagnia ha bisogno di circa un annetto per raggiungere la preparazione necessaria ad andare in scena: « A settembre inoltre – chiarisce Marcello – reciteremo anche per l’inziativa “AmaTe” che raduna compagnie teatrali amatoriali con scopi benefici. Una parte del nostro ricavato verrà destinata a un progetto di solidarietà individuato dall’amministrazione varesina».

Una parte, perchè il restante, a spese coperte, è già promessa alla Finestra di malnate e a Sulla Ali, l’associazione che sostiene l’hospice di Varese.

Il biglietto potrà essere acquistato lo stesso pomeriggio di domenica, prima dello spettacolo delle 18. Il costo è di 10 euro.

« In questi 4 anni abbiamo già donato 7000 euro – sottolinea con un pizzico di orgoglio Marcello – è una piccola cosa, forse, ma per noi è molto importante».

Via i camici, dunque, si va in scena.

Per info : attoriincircoloassociazione@gmail.com