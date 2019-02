Dalla Regione i fondi per il polo sportivo

Presto gli amanti dello sport nell’area dell’alto Varesotto avranno una struttura rimessa a nuovo per praticare attività fisica: si tratta del campo sportivo di via Torino a Cugliate Fabiasco oggetto di un finanziamento regionale.

L’annuncio è giunto oggi, giovedì, dalla Regione: Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani ha fatto sapere che dei 151 mila euro complessivi, 76 mila sono destinati al comune di Cugliate-Fabiasco per la riqualificazione di campi da calcio e da tennis oltre al miglioramento degli spazi negli spogliatoi, 75 mila sono stati assegnati al comune di Saronno per interventi sull’impianto sportivo di via Biffi).

Soddisfatto il sindaco Angelo Filippini, che spiega: «Già una prima parte di lavori è stata realizzata dopo un primo intervento del valore di 200 mila euro. Eravamo in attesa di completare la rimanente tranche di lavori e per questo avevamo chiesto un contributo regionale partecipando a un bando».

Di oggi la notizia che si fatto riguarda la copertura finanziaria per circa il 50% dell’intero importo per ammodernare la struttura.

«Con questi soldi riusciremo a mettere in sicurezza il nostro impianto», ha spiegato il sindaco riferendosi al campo che si trova in ingresso la paese, nella parte a sinistra provenendo da Varese in direzione Lavena Ponte Tresa.