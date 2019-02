Dalle “rigenerazioni” i fondi per sistemare la scuola Garibaldi

Dalla rigenerazione nascono nuove ristrutturazioni. È la filosofia dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati presentando i lavori che sono partiti questa mattina, martedì 19 febbraio, alla primaria Garibaldi nel quartiere San Carlo a Varese.

« Verranno sistemate le facciate esterne – spiega l’assessore varesino – grazie agli oneri di urbanizzazione ottenuti con la riqualificazione dell’area “ex Minonzio”. Con i 100.000 euro abbiamo aperto il cantiere che durerà fino a maggio».

L’intervento era atteso da tempo nel quartiere: « È stata una delle richieste arrivate in campagna elettorale – circonda il sindaco Davide Galimberti – la scuola è inserita in un quartiere popoloso e restituire colore allo stabile sarà importante per tutta la zona».

La scelta del colore delle pareti verrà fatta dagli stessi alunni: « Valuteranno alcune proposte e individueranno quella migliore – aggiunge Galimberti – io mi fido di loro che sono, d’altra parte, gli utilizzatori di questa scuola, ed è giusto che siano loro a decidere in che ambiente vogliono stare».

Presenti all’avvio dei lavori anche l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio: « Il patrimonio scolastico di Varese è molto ricco. Non sempre bello da vedere ma è assolutamente sicuro» e il presidente della Commissione urbanistica Luca Paris soddisfatto della sinergia che si è creata tra amministrazione e territorio per dare risposte ai problemi urgenti.

Il cantiere prevede il rifacimento delle facciate esterne. Non influirà sul lavoro didattico e i percorsi di entrate e uscita degli alunni. Grazie ai ribassi previsti dalla gara, probabilmente potranno anche essere ristrutturate le tapparelle, attualmente in condizioni critiche.

Soddisfatta anche la dirigente del comprensivo Varese 4 Chiara Ruggeri per il nuovo look della scuola destinata ai suoi 102 alunni.