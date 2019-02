Dall’esodo alle foibe: tante iniziative per ricordare una dolorosa pagina di storia

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Una pagina dolorosa della nostra storia che in questi giorni verrà ricordata con numerose iniziative in tutta la provincia. Eccone alcune:

BUSTO ARSIZIO – Il ricordo verrà celebrato venerdì 8 febbraio con una messa nella chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo di Borsano. Seguirà, alle 11, al Teatro Aurora, la presentazione di alcuni lavori di ricerca e approfondimento realizzati dagli studenti e la proiezione del documentario, “Italiani due volte” > Le iniziative

CASSANO MAGNAGO – L’appuntamento è domenica 10 febbraio: la commemorazione si aprirà alle 10 con la deposizione di una corona al sacrario del cimitero e proseguirà alle 11.00 con una Messa a San Giulio > Leggi

FAGNANO OLONA – Sabato 9 e domenica 10 febbraio uno spettacolo di musica e teatro e una conferenza storica. Gli eventi sono organizzati dall’Anpi cittadina con il patrocinio del Comune > Gli appuntamenti

FERNO – Lunedì 11 febbraio l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Milano torna a Ferno per un incontro-conferenza in programma alle 20.30 in Sala Consiliare > Leggi

GALLARATE – Giovedì 7 febbraio l’amministrazione comunale celebra la “Giornata del Ricordo” proponendo ad ingresso gratuito la proiezione del film “Rosso Istria” (Red Land). Appuntamento alle 21 al cinema delle Arti, in via Don Minzoni 5 > Leggi

SALTRIO – Sabato 9 febbraio, alle 20.45 in Biblioteca, il Comune di Saltrio propone “L’undicesimo comandamento: non dimenticare”, un evento a cura della compagnia “Non solo Teatro”con importanti testimonianze die due protagonisti di quei fatti > L’evento

SESTO CALENDE – Giovedì 7 febbraio alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Sesto Calende, si terrà un incontro con Grazia Del Treppo, esule da Canfanaro (Pola – Istria). > L’incontro