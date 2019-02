Da Della Fiori a Della Valle: tutti i precedenti dell’Italia al palasport di Masnago

La partita di venerdì 22 febbraio tra Italia e Ungheria sarà la nona gara disputata dalla Nazionale di basket al palasport di Masnago, inaugurato nel 1964 e intitolato all’ex sindaco Lino Oldrini, anche se oggi per esigenze di sponsorizzazione è chiamato “Enerxenia Arena”. Il match contro i magiari sarà però il primo valido per una manifestazione internazionale disputata sotto l’egida della FIBA, la federazione che governa la pallacanestro planetaria: i precedenti incontri infatti sono stati tutti amichevoli o di esibizione.

Il bilancio sul parquet varesina sorride all’Italia: sei le vittorie ottenute fino a ora dagli azzurri contro due sole sconfitte che curiosamente risalgono alla prima e all’ultima apparizione a Masnago. L’esordio fu infatti perdente contro la Francia nel ’65 e quella volta il capocannoniere azzurro fu Paolo Vittori del Simmenthal, che da lì a pochi mesi si sarebbe trasferito proprio a Varese alla corte di patron Borghi. Il periodo più ricco di partite è stato il ’74/’75 quando furono ben tre le partite giocate e vinte nell’arco di dodici mesi: grande protagonista di quelle gare fu Ciccio Della Fiori (nella foto in alto), allora bandiera di Cantù ma poi, a fine carriera, ingaggiato dalla Cagiva Varese. Molti i giocatori della Ignis impegnati con la maglia azzurra in quelle partite. La gara giocata a inizio giugno nel 1999 contro una formazione della GIBA (il sindacato dei giocatori italiani) si disputò ancora in “clima scudetto” visto che i Roosters avevano vinto il tricolore meno di un mese prima e fornirono alla Nazionale ben quattro giocatori: De Pol, Galanda, Meneghin e Pozzecco. Quest’ultimo però fu escluso dal c.t. Tanjevic dai dodici che da lì a poco disputarono e vinsero l’Europeo in Francia.

L’ultimo match a Masnago fu quello dell’agosto 2003 contro una Grecia fortissima (tra gli altri c’erano Diamantidis, Papaloukas e Fotsis) e venne giocato in preparazione agli Europei di Svezia. Il c.t. Recalcati non poté schierare né Bulleri né Basile, ma si prese la rivincita nei quarti di finale a Stoccolma con una vittoria (62-59) che spalancò le porte alla semifinale e al terzo posto con cui gli azzurri si qualificarono alle Olimpiadi di Atene dove vinsero l’argento.

Di seguito quindi tutti i precedenti della nazionale nella Città Giardino e i migliori marcatori azzurri nella circostanza.

24 gennaio 1965 – Amichevole

Italia – Francia 62-74 (Vittori 14; Lombardi e Cescutti 12)

18 maggio 1974 – Amichevole

Italia – Argentina 80-77 (Della Fiori 18; Zanatta, Marzorati e Serafini 12)

31 maggio 1974 – Coppa “Decio Scuri”

Italia – Jugoslavia 88-72 (Della Fiori 28; Bisson 24; Zanatta 12)

29 maggio 1975 – Trofeo Banca Pop. di Milano

Italia – Purdue University 91-90 (Recalcati 19; Della Fiori 18; Bisson e Marzorati 15)

12 febbraio 1983 – Amichevole

Italia – Cuba 106-68 (Riva, Villalta 14; Zampolini, Sylvester 13)

23 febbraio 1994 – Amichevole

Italia – Svezia 73-67 (Myers 19, Bullara 11, Ruggeri 10)

6 giugno 1999 – Amichevole

Italia – Giba All Stars 119-78 (Myers, De Pol, A. Meneghin 14)

13 agosto 2003 – Amichevole

Italia – Grecia 59-80 (Carraretto 11; Marconato, Mian 9)