Detrazione fiscale del 58% per le spese delle case di riposo

La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che riconosce la certificazione per la deducibilità fiscale al 58% delle rette sostenute per la permanenza nelle strutture socio sanitarie residenziali.

L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha confermato l’impegno assunto nei giorni scorsi che permette un’agevolazione superiore rispetto a quanto Regione Lombardia sarebbe costretta ad attuare seguendo una letterale applicazione della normativa nazionale – a beneficio degli ospiti delle RSA lombarde e delle loro famiglie.

COSA CAMBIA IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ – Le spese certificate e indicate come detraibili possono essere estese anche all’assistenza infermieristica riabilitativa e all’operato di terapisti, educatori ed animatori.

SISTEMA PRECEDENTE -Le determinazioni precedenti in materia di deducibilità fiscale delle rette delle RSA, invece, erano state disposte attraverso la Delibera della Giunta regionale 26316 del 1997 e si basavano sulle Linee Guida del Ministero della Salute 1/1994, le quali contemplavano una metodologia forfettaria di conteggio degli oneri socio sanitari rispetto a quelli di carattere alberghiero (vitto e alloggio).

Successivamente, però, due Decreti del presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri del novembre 2001 e aprile 2004, specificati e chiariti con una nota del Ministero della Salute del 2014, intervenivano sulla materia, considerando superata la precedente ripartizione delle spese da condurre a deducibilità.