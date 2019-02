Domenica le primarie del Pd, a Gallarate allestiti quattro seggi

Domenica 3 marzo dalle 8 alle 20 si svolgeranno le primarie per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico.

Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale.

Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento.

I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, devono portare un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo.

L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

A seconda della sezione dove di solito si vota per le elezioni comunali o nazionali, sarà possibile recarsi in uno dei quattro seggi organizzati a Gallarate:

SEGGIO NUM. 1

SEDE DI PARTITO PRESSO Sede Pd

Via Ferrario – 21013 – Gallarate

PER STRANIERI – PER FUORI SEDE

SEZIONI: 1-25

SEGGIO NUM. 2

LOCALE PRIVATO PRESSO Sede Cèv

Via Tommaseo – 21013 – Gallarate

SEZIONI: 26-39

SEGGIO NUM. 3

LOCALE PRIVATO PRESSO Sede Cuac

Via Torino – via Checchi – 21013 – Gallarate

SEZIONI: 40-49

SEGGIO NUM. 4 (dalle 9.30 alle 12.30)

GAZEBO

Piazza Libertà – 21013 – Gallarate

SEZIONI: 1