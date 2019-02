Donne Coldiretti “in cattedra”: spiegano l’agricoltura ai consumatori di domani

Un percorso che ha suscitato “più interesse per tutte le cose che prima mi sembravano banali”. “Ora che conosco le api, non mi fanno più paura come un tempo: e il miele, che prima non mangiavo perché era troppo dolce, adesso mi piace tanto”. “No allo spreco! Ecco la lezione che mi è piaciuta di più”.

Sono alcuni dei commenti dei bambini delle scuole primarie di Varese che lo scorso anno hanno partecipato con entusiasmo agli incontri didattici e formativi che Coldiretti ha svolto in aula e “in campo”, portando i piccoli allievi in visita nelle imprese agricole.

“Un progetto importante, perché ci rivolgiamo ai consumatori e ai cittadini di domani” sottolinea Luana Tosarello, responsabile di Coldiretti Donne Impresa, promotrice e coordinatrice dell’iniziativa “che riproponiamo quest’anno – aggiunge – coinvolgendo un maggior numero di classi e di allievi, grazie alla collaborazione con tre scuole varesine: “Garibaldi”, “Morandi” e “Marconi”.

Si parte la settimana prossima: i primi ad essere coinvolti, lunedì 11 febbraio, saranno gli allievi della scuola Marconi (classe seconda elementare): qui sarà trattato il tema “Coltiviamo l’orto” e per la prima lezione in classe “salirà in cattedra” proprio Luana Tosarello. A ogni bambino verrà consegnato un vaso ed un bulbo di cipolla, da piantare, curare e di cui osservare la crescita.

Si prosegue martedì 12 febbraio con “l’apicoltura”: segreti, tecniche e curiosità saranno illustrati ai piccoli allievi da Maria Mineo (presidente di Coldiretti Senior per la provincia di Varese). In particolare, verrà descritto il funzionamento dell’alveare e spiegate le diverse varietà di miele, che gli allievi potranno “testare” con mano anche attraverso una vera e propria analisi sensoriale, anche visiva ed olfattiva.

In primavera si terranno invece le uscite delle scuole in azienda agricola: in particolare, i piccoli allievi saranno ospiti nell’impresa ortofrutticola di Luca Ricci (che pure è produttore di miele) a Induno Olona: gli allievi avranno anche l’occasione per visitare la piccola frazione di Cascina Molina, dove è stato ripristinato il forno comune.

“Andiamo nelle scuole per avvicinare i ragazzi a un mondo affascinante, e per dar loro gli strumenti utili ad essere, in un futuro non troppo lontano, consumatori consapevoli” conclude il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori. “Questi incontri sono importanti per familiarizzare con la natura che circonda le nostre città. Servono a comprendere il lavoro dell’imprenditore agricolo, custode delle ricchezze ambientali e culturali del territorio e della produzione di alimenti di qualità – spiega – Le nostre imprenditrici si mettono a disposizione per trasferire, con piglio didattico, la loro la conoscenza e le esperienze del mondo contadino e delle sue attività: la coltivazione della terra, l’allevamento degli animali, ma anche l’origine degli alimenti, i loro sapori, la loro stagionalità. In più, la successiva visita in fattoria, può essere anche luogo di socializzazione sul territorio, di incontro fra generazioni, di trasmissione di un sapere fatto di manualità, di valori, di relazioni, di rispetto reciproco e per l’ambiente”.