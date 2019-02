Ecoincentivi, esenzione bollo auto per tre anni e contributi demolizione

Con il decreto numero 482 del 17 gennaio 2019 Regione Lombardia concede un contributo a chi demolisce veicoli inquinanti e l’esenzione triennale dalla tassa auto per chi acquista autovetture Euro 5 o 6, a benzina, bifuel o ibride. Previste anche altre agevolazioni per i veicoli a doppia alimentazione e per i veicoli a idrogeno. Consulta il documento