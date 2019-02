Elezioni europee, vademecum per i cittadini europei non italiani

Le persone residenti nel Comune di Busto Arsizio che hanno la cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea diversa da quella italiana e che abbiano intenzione di esprimere il proprio voto in Italia in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo devono essere iscritte nell’apposita lista elettorale. Non è necessario rinnovare l’iscrizione per coloro che abbiano già provveduto in occasione delle analoghe consultazioni elettorali del 2009 e 2014.

Ai fini dell’iscrizione, deve essere presentata richiesta in Comune entro il 25 febbraio 2019 utilizzando l’apposito modulo, disponibile in forma cartacea presso l’ufficio elettorale comunale ovvero scaricabile direttamente dal sito del Ministero dell’Interno: https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019.

Le domande possono essere consegnate personalmente all’Ufficio Protocollo (orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30), ovvero spedite mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Busto Arsizio – Uff. Elettorale, Via F.lli d’Italia, 12, 21052 Busto Arsizio (VA), o a mezzo fax al n. 0331/390291 o per mail all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it allegando copia del documento d’identità personale.

Per ulteriori informazioni, l’ufficio elettorale è a disposizione al numero di telefono: 0331/390223, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.