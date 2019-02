Europee, Isabella Tovaglieri: “Nessuna polemica sul mio nome. Ora penso a Busto”

Isabella Tovaglieri non si scompone di fronte al can can mediatico che sta seguendo alla pubblicazione dei nomi che la Lega della provincia di Varese ha fatto per le candidature alle prossime elezioni europee.

La vicesindaco e assessore all’Urbanistica leghista risponde così alle critiche che stanno piovendo, soprattutto dalla Lega gallaratese, per la sua presenza nella rosa di 12 nomi proposti dal territorio e che dovranno essere vagliati da Salvini: «Polemiche? Quali polemiche? – è la risposta alle sollecitazioni della stampa – io posso solo dire di essere orgogliosa del fatto che i Giovani Padani mi abbiano proposta per questo ruolo».

La Tovaglieri poi riflette su un dato di fatto: «Non mi sono mai proposta nella mia sezione, con tutto quello che c’è da fare a Busto Arsizio non è certamente tra le mie priorità ma il mio nome è stato fatto e sono felice quando viene accostato alla Lega sempre». Su Cassani, che in un post su facebook sembra voler alludere a candidature calate dall’alto, risponde anche che «con il sindaco di Gallarate c’è sempre stata massima collaborazione

Il suo nome, per l’esperienza che ha accumulato e per altre strategie più interne al partito, resta comunque favorito sulle altre proposte femminili.