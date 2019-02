“Evoluzione sostenibile”, nuovi incentivi per il fotovoltaico, luce connessa e digitalizzazione dei consumi

Martedì 26 febbraio dalle 10 alle 13 alla Elmec Solar di Brunello (via Pret 1) si parlerà dei nuovi incentivi per il fotovoltaico contenuti nel testo del decreto FER attualmente al vaglio della Commissione Europea, le ultime frontiere della luce connessa e la digitalizzazione dei consumi saranno i temi centrali dell’evento “Evoluzione sostenibile” dedicato alle imprese che hanno necessità di evolversi e rimanere competitive sui mercati globali.

L’incontro affronterà il nuovo panorama dello sviluppo tecnologico ed energetico per le aziende, alla luce dello scenario attuale e delle novità contenute nel testo del decreto FER. Il decreto, in attesa di via libera da parte della Commissione Europea, rappresenterebbe infatti una nuova spinta verso gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, a 4 anni di distanza dall’ultimo conto energia.

All’incontro ospiterà interverranno Vittorio Chiesa (direttore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano), Emilio Sani (fondatore dello studio legale indipendente Sani Zangrando, rivolto specificamente al mondo dell’industria e dell’energia ) e Diego Ambrosi (System Sales Specialist di Signify) i quali tratteranno temi come la sfida delle aziende italiane tra elettrificazione dei consumi e digitalizzazione in vista del 2030, gli incentivi per grandi impianti fotovoltaici contenuti nel decreto FER e i vantaggi aziendali della luce connessa. I lavori saranno aperti da Alessandro Villa, ceo di Elmec Solar e saranno arricchiti dalla presentazione di case histories reali di aziende che hanno già intrapreso questo percorso di “evoluzione”.

L’incontro del 26 febbraio metterà anche in evidenza il concetto di azienda del futuro, con uno specifico riferimento all’integrazione strategica di nuovi strumenti e tecnologie come led e impianti fotovoltaici, utili per migliorare le condizioni di lavoro oltre che per aumentare la produttività e l’ammodernamento degli impianti. La prospettiva di nuovi incentivi legati all’adozione di tecnologie di produzione e autoconsumo energetico apre infatti nuove prospettive per ottimizzare la filiera operativa, garantendo al contempo un misurabile risparmio economico.

“Evoluzione sostenibile” evento per le aziende – Ingresso libero previa iscrizione.

Iscrizioni al link: http://bit.ly/evoluzionesostenibile oppure dal sito Elmec Solar www.elmecsolar.it Per informazioni: info@elmecsolar.com

Programma

9.30-10.00 Accoglienza

10.00-10.10 Benvenuto di Alessandro Villa, CEO Elmec Solar

10.10-10.40 La strada verso il 2030: la sfida delle aziende italiane tra elettrificazione dei consumi e digitalizzazione– ing. Vittorio Chiesa, Direttore Energy & Strategy Group – Polimi

10.40-11.10 Decreto FER: i nuovi incentivi per i grandi impianti fotovoltaici – avv. Emilio Sani, fondatore dello studio legale indipendente Sani Zangrando, rivolto specificamente al mondo dell’industria e dell’energia

11.10-11.30 Il fotovoltaico con e senza incentivi: un caso reale– Andrea Grimaldi, Elmec Solar 11.30-11.45 Coffee Break

11.45-12.20 Case Histories

12.20-13.00 Interact Industry: come la luce connessa migliora la tua azienda – Diego Ambrosi, System Sales Specialist Signify

13.00 Buffet