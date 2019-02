Fiba Europe Cup: avversaria del Kosovo per la Openjobmetis

Sarà una squadra kosovara, il Z Mobile Prishtina, l’avversaria della Openjobmetis negli ottavi di finale della Fiba Europe Cup. Il sorteggio, svoltosi nella mattinata di oggi – giovedì 7 febbraio – a Monaco di Baviera, mette quindi di fronte ai biancorossi una formazione qualificatasi in extremis alla terza fase del torneo.

Urna benevola quindi per Varese: il sorteggio integrale senza teste di serie poteva riservare incroci ben più pericolosi come quelli con Sassari, Wurzburg o Saratov (le formazioni più forti, con la Openjobmetis, della fase a gironi di Fiba) oppure una delle quattro società “retrocesse” dalla coppa superiore, la Champions League. Già negli ottavi, per esempio, si dovranno sfidare Wurzburg e Saratov, squadra quest’ultima affidata a coach Pashutin, appena arrivato da Cantù.

Il Z Mobile Prishtina è giunta terza nel girone I con 2 vittorie e 4 sconfitte; determinante però il successo di ieri sera, nell’ultimo turno, sul ben più forte Pinar Karsyaka (Turchia). Nella prima fase a gironi aveva invece vinto quattro gare su sei, perdendo solo – due volte – con i danesi del Bakken Bears. La formazione kosovara non presenta in rosa giocatori già visti in Italia ma è allenata da una vecchia conoscenza della Serie A, Damir Mulaomerovic, già playmaker di ottimo livello in maglia Fortitudo.

Le due sfide tra kosovari e varesini sono in programma il 6 e il 13 di marzo, con la Openjobmetis che avrà il vantaggio della gara di ritorno sul campo amico della Enerxenia Arena. In caso di passaggio del turno, la squadra di Attilio Caja potrebbe ritrovare gli olandesi del Groningen che però saranno sfavoriti, sulla carta, contro i belgi di Ostenda che sono scesi dalla Champions.

L’altra formazione italiana in lizza, il Banco Sardegna Sassari è dalla parte opposta del tabellone (quindi un derby sarà possibile solo in un’eventuale finalissima) e inizierà il proprio cammino contro gli olandesi dello ZZ Leiden.